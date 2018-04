Atalanta-Inter, Bergamo blindata

BERGAMO, 14 APR - Si attende una serata 'blindata' sotto il profilo dell'ordine pubblico a Bergamo, in occasione di Atalanta-Inter in programma alle 20,45. In campo un ingente spiegamento di forze dell'ordine: ben 300 uomini, di cui 70 di Bergamo e 230 provenienti da fuori, oltre a un elicottero dei carabinieri che può volare anche di notte. La partita è stata ritenuta ad alto rischio scontri tra le tifoserie e già in passato si erano verificati incidenti in analoghe circostanze. Come il 16 gennaio 2016, quando si verificarono scontri in via Angelo Mai, dopo un intero pomeriggio di tensione. Oggi saranno 1.300 i tifosi interisti che verranno per assistere al match.