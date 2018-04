Spal: Semplici "Punto che ci dà fiducia"

FIRENZE, 15 APR - In casa Spal c'è soddisfazione per il punto portato via alla Fiorentina, arrivato tra l'altro nonostante le tante assenze dovute ad infortuni. "Mi tengo questa bella prestazione perché l'abbiamo ottenuta contro una grande squadra - ha detto il tecnico Leonardo Semplici a fine match - Noi eravamo in massima emergenza, alcuni giocatori erano schierati fuori ruolo e Mattiello si è anche fatto male. Mi prendo questo punto che ci dà fiducia. Sapevamo di affrontare la squadra più in forma del momento. Venivamo da un periodo positivo ma con la rosa in difficoltà, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi che oggi hanno fatto qualcosa di straordinario. Sotto l'aspetto della mentalità e della voglia hanno dimostrato di voler stare bene in campo. Abbiamo fatto una buona gara contro un'ottima Fiorentina". Per l'allenatore della Spal, fiorentino e tifoso viola, una giornata particolare quella di Firenze. "Oggi all'ingresso del Franchi ho provato emozione".