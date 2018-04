Spalletti, l'Inter non ha il mal di gol

MILANO, 16 APR - Solo tre squadre hanno fatto meglio dell'Inter per reti segnate - Lazio, Napoli e Juventus - e questo dimostrerebbe che i nerazzurri non soffrono di alcun 'mal di gol' anche se qualcosa di più va fatto: Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, alla vigilia della partita casalinga contro il Cagliari e dopo i pari a reti inviolate nel derby e con l'Atalanta, riconosce che si devono costruire piu' chance volte a finalizzare il gioco. "Chi ha fatto più gol di noi? Solo tre squadre: Lazio, Napoli e Juve - spiega - come hanno sempre fatto negli ultimi anni. La Lazio, per segnare tutti questi gol - domanda ancora - quanti ne ha presi? Abbiamo segnato gli stessi gol della Roma. A volte, sembra il contrario. Certo, servono soluzioni ancora più creative ma abbiamo la preparazione giusta. Non c'è alcun coniglio da tirare fuori dal cilindro".