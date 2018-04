Giudice: otto squalificati in Serie A

ROMA, 16 APR - Il giudice sportivo, in relazione alle partite disputate ieri e l'altro ieri in Serie A, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Bani (Chievo Verona), che è stato anche inibito, e Radu (Lazio). Fra i calciatori non espulsi un turno a Barella e Cigarini (Cagliari), Caracciolo (Verona), Hallfredsson (Udinese), Koulibaly (Napoli), Toloi (Atalanta). Il giudice ha multato di 10 mila euro il Milan, per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della partita contro il Napoli e al 32' pt, "intonato un coro insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Multate anche Inter (6 mila euro), Roma (5 mila) e Spal (2.500).