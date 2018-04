Busacca a Buffon, arbitro decide in 1''

ROMA, 16 APR - "L'arbitro è un lavoro dove devi decidere in meno di un secondo e non può pensare a molte cose. E' come per i portieri, devi parare con l'istinto senza pensarci e per noi è uguale. Dobbiamo essere concentrati sulla decisione del momento, che è già difficile prendere". Così il capo dipartimento arbitri Fifa, Massimo Busacca, sulle critiche di Buffon che ha detto che l'arbitro di Real Madrid-Juventus, l'inglese Oliver, non ha capito il momento della partita quando ha dato il rigore agli spagnoli. "Dobbiamo essere concentrati sulla decisione del momento, che è già difficile prendere. Chiaro che se avessimo a disposizione 10 minuti potremmo anche pensare ad altre cose ma neanche un dottore decide in meno di un secondo quello che deve fare. E' un lavoro complicato e difficile in cui ci si basa sull'istinto naturale. A volte dobbiamo decidere anche senza vedere e un grande arbitro devi basarsi su questo".