Allegri, Napoli? Crotone più importante

TORINO, 17 APR - "La partita più importante di questa settimana è quella di domani a Crotone, non lo scontro diretto con il Napoli. Perché è essenziale mantenere i 6 punti di vantaggio". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta in Calabria. "Ho già sentito in giro dire che abbiamo vinto lo scudetto, ma non è così, per arrivarci - lo dice la matematica - ci vogliono altre vittorie". A Crotone giocherà Higuain anche se diffidato: "Se sta bene, gioca, non me ne frega niente della diffida", precisa il tecnico della Juventus.