Torino: Mazzarri, più cinici col Milan

TORINO, 17 APR - Torino-Milan mette in palio punti pesantissimi per un posto in Europa, ma Mazzarri preferisce non fissare obiettivi: "Quello che dobbiamo fare con i rossoneri - dice il tecnico granata - è dare il massimo per non avere scrupoli di coscienza a fine gara. Mi girano ancora le scatole per la vittoria mancata con il Chievo, siamo stati poco cinici, ci è mancata la cattiveria negli ultimo 20-30 metri. Certo, il Milan che ho visto contro il Napoli è impressionante, nel palleggio e nel possesso palla è stato quasi alla pari". Mazzarri 'chiama' Belotti: "Il suo rendimento - spiega - è stato oscillante, come è normale succeda al rientro dopo un infortunio, domani naturalmente abbiamo bisogno del miglior Belotti per fare un risultato importante contro il Milan".