Mourinho prepara rivoluzione United

ROMA, 17 APR - José Mourinho sta già lavorando per la prossima stagione e preparando l'ennesima rivoluzione: lo scrive oggi il quotidiano britannico 'Daily Mail', secondo cui il tecnico portoghese ha già stilato la lista dei 'cedibili' tra i quali spicca, a sorpresa, il nome di Paul Pogba, arrivato due estati fa a Manchester per 120 milioni di euro, ma che non ha ripagato come atteso. Il francese è nella lista degli epurandi insieme a Martial, Blind e Darmian. Secondo il tabloid, lo United è disposto a cedere Pogba - partito dalla panchina o sostituito in 7 delle 11 partite - per 89 milioni di sterline (poco più di 100 milioni di euro). Dopo aver fallito gli obiettivi Champions (eliminato agli ottavi dal Siviglia) e Premier (mai in lizza e finito staccato di 16 punti dai cugini del City), a Mourinho non resta che la FA Cup (sabato contro il Tottenham).