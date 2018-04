Malagò, su Buffon valutazioni faziose

TERNI, 17 APR - Sulle parole di Gigi Buffon dopo Juventus-Real Madrid "sono state fatte valutazioni in un modo fazioso da una parte o dall'altra. Non ci si deve mettere dalle parte di Buffon se si è juventini o contro se si è tifosi di un'altra squadra". Così il presidente del Comitato olimpico nazionale Giovanni Malagò, oggi a Terni per l'inaugurazione del Coni Point. "Lo dico con grande franchezza, io sono a favore della tecnologia ai massimi livelli. Qualcuno può dire che snatura il calcio, ma l'ho vista applicata negli altri sport, il rugby, la pallacanestro, la pallavolo, avrei una lista infinita di discipline e di sport di squadra che grazie alla tecnologia hanno risolto la stragrandissimissima maggioranza dei casi. A quel punto, una volta che questo esiste, credo che oggettivamente molte di queste polemiche non ci sono più".