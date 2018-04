Udinese a Napoli pensando al Crotone

UDINE, 17 APR - Un occhio al Napoli, ma un occhio anche alla gara di domenica, fondamentale, con il Crotone. L'Udinese va in trasferta domani al San Paolo condizionata dagli assenti: "non stiamo benissimo, ma bisogna comunque pensare positivo", dice Massimo Oddo, ben sapendo che "domenica ci aspetterà una partita importantissima. Sarà uno scontro diretto che probabilmente determinerà il campionato". Per questo, oltre agli acciaccati che si assommano agli infortunati Behrami e Angella, Oddo dovrà tenere in considerazione anche la gestione dei tre diffidati "perché non possiamo permetterci di arrivare alla sfida con il Crotone decimati. Il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza. Io guardo a questo e mi assumo le mie responsabilità nelle scelte, ma questo non vuol dire che andiamo a Napoli rassegnati. Andiamo a Napoli considerando anche la partita seguente ma chi scenderà in campo a Napoli dovrà dare il massimo", chiarisce il concetto.