Calcio: M.Alonso rischia stangata

ROMA, 17 APR - Marco Alonso rischia una pesante squalifica. Il laterale del Chelsea è finito infatti sotto investigazione, 'pizzicato' dalla prova tv - sabato scorso durante la partita di Premier contro il Southampton, per una brutta entrata sull'attaccante dei 'Saints', Shane Long, a palla ormai lontana e non vista dall'arbitro. Il laterale spagnolo, ex Fiorentina, è accusato di 'condotta violenta' e rischia una squalifica di tre partite, la prima delle quali è la semifinale di FA Cup, domenica pomeriggio a Wembley ancora contro il Southampton.