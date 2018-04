Lunghe file per biglietti Roma-Liverpool

ROMA, 18 APR - Notte in fila davanti ai Roma Store della Capitale per assicurarsi i biglietti del match di Champions League Roma-Liverpool che si giocherà il 2 maggio alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Dopo giorni di attesa è arrivato il grande momento per la vendita libera dei biglietti: dalle 10 di oggi è possibile acquistarli. Lunghe file si sono formate davanti ai negozi nei vari quartieri della città parecchie ore prima dell'apertura: da Marconi a Casal Bertone, da via Regina Margherita al Prati. Uno dei tanti tweet dei tifosi già ieri sera annunciava: "In tanti passeranno la notte svegli, in fila. Tutti con la speranza di regalarsi un posto nella storia della loro squadra del cuore". E poi ancora: "A mezzanotte in cinquecento davanti al Roma Store... Questi sono i tifosi della Roma!" "Centinaia di tifosi in fila per Roma-Liverpool - ha twittato un altro supporter - vi abbraccerei tutti, uno per uno. Daje regà". "In bocca al lupo a tutti i romanisti in fila per la storia ..." scrive un'altra tifosa.