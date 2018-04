Ibra 'senza di me che mondiale sarebbe?'

ROMA, 18 APR - La modestia non è mai stata il suo forte e Zlatan Ibrahimovic lo ha fatto capire anche ai milioni di telespettatori che ieri sera lo hanno ascoltato, ospite del "Jimmy Kimmel Live' sulla rete americana ABC. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy dopo aver ricordato che "il mio nome nella lingua balcanica significa 'oro', anche se ora la gente mi chiama Ibra, 'il leone' ha fatto capire che vuole essere protagonista con la nazionale svedese al Mondiale in Russia: "Certo che vado, ma questa è l'unica cosa che posso dire perché altrimenti mi criticano, devo stare attento alle parole che pronuncio, però un Mondiale senza di me non sarebbe un Mondiale", ha aggiunto senza falsa modestia, anche se qualcuno l'ha interpretata come una battuta con il presentatore. Poi ha anche parlato della sua esperienza americana: "mi dicevano che a Los Angeles avrei vissuto tranquillamente e avrei potuto camminare per strada senza problemi, che qui non si vive il calcio come in Europa dove la gente impazzisce, ma non è così".