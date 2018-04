Mondiali: Aguero operato,out 5 settimane

BUENOS AIRES, 18 APR - Sergio Aguero avrà bisogno di 5 settimane per tornare in campo. Lo ha fatto sapere oggi il medico della nazionale argentina, Homero D'Agostino, che ha parlato alla stazione 'Radio 10'. Operato ieri in artroscopia al ginocchio sinistro dopo l'infortunio patito in allenamento, il 'Kun' salterà il resto della stagione in Premier (mancano 5 partite alla fine del campionato che il suo Manchester City ha già vinto) ma dovrebbe farcela per partecipare alla Coppa del Mondo che scatta in Russia il 14 giugno, anche se - ha spiegato il responsabile dello staff medico dell' Albiceleste che ha parlato anche a TyC Sports - il giocatore non riuscirà ad essere in forma al 100%" con così poco tempo a disposizione", prima della rassegna iridata. L'Argentina esordirà al Mondiale il 16 giugno contro l'Islanda.