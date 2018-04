Monchi,sì a Roma 5/a se vince Champions

ROMA, 18 APR - "Accetterei un quinto posto in campionato in cambio della finale di Champions? Sì, ma solo se la finale di Champions la vinciamo". Così il ds della Roma, Monchi, risponde ad una domanda 'tormentone' sulle prospettive giallorosse. "Intanto - ha detto ancora lo spagnolo - la fila che i tifosi hanno fatto per prendere i biglietti per il Liverpool ci rende orgogliosi: abbiamo la possibilità di fare felici tante persone".