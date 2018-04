Diritti tv,club A divisi su mosse future

MILANO, 18 APR - Le incertezze legate alla vendita dei diritti tv del campionato stanno creando una certa agitazione all'interno della Lega Serie A. La misura del nervosismo fra i club si avrà nell'assemblea di domani, a pochi giorni dalla sospensione del bando di Mediapro, decisa dal Tribunale di Milano accogliendo il ricorso d'urgenza di Sky. All'interno della Lega si profila un nuovo, possibile, scontro politico, legato all'epilogo della vicenda dei diritti tv: qualora saltasse questo bando, la Lega può procedere con una quarta asta o con la creazione di un canale tematico e di fronte a questo scenario non c'è più la stessa compattezza che ha permesso il 5 febbraio di assegnare i diritti tv a Mediapro per oltre 3 mld di di euro per 3 anni, e di eleggere alla presidenza Gaetano Miccichè, che entrerà in carica quando finirà il commissariamento. Alcuni dei 20 club non sarebbero entusiasti della gestione della situazione diritti tv da parte di Micciché, eletto il 19/3 alla guida della Lega con una votazione definita unanime.