Panini svela figurine Mondiali Russia'18

ROMA, 19 APR - La Panini svela i protagonisti dei prossimi mondiali di calcio con la nuova raccolta ufficiale "2018 FIFA World Cup Russia". A meno di due mesi dalla prima partita tra Russia e Arabia Saudita, che si svolgerà il 14 giugno a Mosca, l'azienda modenese lancia in Italia e in tutto il mondo la collezione ufficiale sul torneo. Questa nuova raccolta segue il grande successo della collezione di card "2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL", in edicola in Italia dal mese di marzo. Composta da 682 figurine (di cui 50 speciali) da incollare su un coloratissimo album di 80 pagine, la raccolta "2018 FIFA World Cup Russia" è dedicata alle 32 Nazionali e ai grandi campioni che saranno protagonisti in Russia. Ben 48 sono i calciatori che giocano nel Campionato italiano presenti nella collezione, tra cui anche top player del livello di Paulo Dybala e Gonzalo Higuaìn (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Dries Mertens (Napoli) e Radja Nainggolan (Roma), oltre a molti altri.