Champions: rifinitura Roma a Trigoria

ROMA, 19 APR - Sabato in campo a Ferrara contro la Spal, domenica a Trigoria per allenarsi, lunedì rifinitura e partenza per Liverpool. Questo il programma della Roma in vista della semifinale d'andata di Champions League prevista per il 24 aprile in Inghilterra. La squadra giallorossa svolgerà la seduta di rifinitura lunedì mattina (ore 11) nel centro sportivo e nel primo pomeriggio si trasferirà all'aeroporto di Fiumicino dove si imbarcherà per Liverpool. Alle 18.30 locali (19.30 italiane) il tecnico Eusebio Di Francesco, affiancato da un giocatore, si presenterà nella sala stampa di Anfield per la conferenza della vigilia.