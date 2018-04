Calciopoli, assolto Diego Della Valle

FIRENZE, 26 MAG - Nessun falso in bilancio nè ostacolo alla vigilanza: il gup di Firenze ha assolto i componenti del cda e del collegio sindacale della Fiorentina e Diego Della Valle, imputato come amministratore di fatto, al processo con rito abbreviato a Firenze sulla vicenda dei presunti mancati accantonamenti in bilancio, eventualmente da destinare a risarcire il Bologna per Calciopoli. In tutto erano 16 gli imputati.