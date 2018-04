Pioli:Polemiche Lazio?Cambiare mentalità

FIRENZE, 20 APR - "Dobbiamo fare un passo avanti sotto il punto di vista della cultura sportiva. C'è chi si lamenta dall'inizio anno, non è questo il modo di comportarsi, credo siano altre le sedi dove casomai si possono fare certi confronti. Non voglio giudicare nessuno, ma ho le mie idee e il mio modo di essere: voglio essere coerente con me stesso". Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, commentando le polemiche innescate dalla Lazio anche dopo la partita vinta a Firenze mercoledì per 4-3. Polemiche che hanno avuto strascichi anche ieri. "In Italia e mi dispiace dirlo facciamo fatica a cambiare mentalità e a migliorarci - ha continuato il tecnico -. Ci lamentiamo tanto e poi ci chiediamo perché non siamo al Mondiale, non è solo colpa dei risultati sul campo".