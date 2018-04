Ballardini in bilico, piace Maran

GENOVA, 20 APR - Sono suonate come un addio a Ballardini le parole del presidente del Genoa Enrico Preziosi sull'allenatore per la prossima stagione. Nonostante la salvezza ormai quasi certa grazie all'ottimo lavoro di Ballardini, dopo l'inizio disastroso di Juric, Preziosi ha detto: "La decisione è presa ma non ve la dico". "Ho un piano in testa" che deve essere condiviso dall'allenatore altrimenti ognuno può andare per la propria strada" ha aggiunto. In rampa di lancio per il post Ballardini salgono Maran, Davide Nicola, che interessa anche al Bologna, Semplici, De Zerbi e Pippo Inzaghi. Il primo della lista sarebbe Rolando Maran, che dovrebbe chiudere con il Chievo. A quanto sembra, Preziosi non vuole più rischiare con un tecnico giovane come fatto con Juric. "Ivan sa quanto gli ho voluto bene ed è un grande professionista ma è stato una grande delusione. Diventerà un bravo allenatore ma non era ancora pronto, mancava di esperienza. L'addio per me è stata una scelta dolorosa sul piano umano".