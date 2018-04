Chiellini, no contraccolpi dopo Madrid

TORINO, 20 APR - La delusione di Madrid "una volta entrati in campo con la Sampdoria è diventata un capitolo chiuso". Chiellini spazza via le ipotesi di strascichi psicologici dopo l'eliminazione in Champions: "Dopo queste delusioni la cosa positiva è che si può ripartire subito - ha spiegato a Mediaset Premium -, abbiamo grandi obiettivi ma rimane il rammarico per non aver completato l'impresa". La mancata qualificazione ha dato comunque la scossa ai bianconeri nell'immediato: "Abbiamo dato una risposta a noi stessi, con la Samp abbiamo vinto di nervi, cosa che ci è mancata con il Crotone. Abbiamo dato tanto e una piccola flessione era da mettere in preventivo anche in vista del Napoli".