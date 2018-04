Spalletti certo,Gagliardini torna presto

MILANO, 21 APR - "Credo che, vista l'integrità fisica di Gagliardini e la qualità del nostro staff medico, sia possibile rivederlo in campo anche prima della fine del campionato. Noi però abbiamo molti giocatori che possono interpretare quel ruolo al meglio". Alla vigilia della trasferta di Verona dove i nerazzurri affronteranno il Chievo, e' fiducioso l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti sull'immediato futuro di Roberto Gagliardini che si e' infortunato durante la partita contro il Cagliari. Una assenza che non comporta necessariamente un cambiamento tattico: ''Abbiamo aggiustato qualcosa in questo campionato e i giocatori che possono giocare in questo ruolo ce ne sono, Candreva ad esempio. Vecino ieri si è allenato molto bene. Siamo molto dispiaciuti per Gagliardini ma abbiamo soluzioni alternative".