Atalanta: Gasperini, siamo contati

ZINGONIA, 21 APR - "L'unica novità è Masiello che oggi si è presentato con la febbre". Allarme in casa Atalanta, anche in difesa, alla vigilia dello scontro diretto per l'Europa League col Torino: ai lungodegenti Ilicic, Rizzo, Spinazzola e Palomino, a fronte del rientro dalla squalifica di Toloi si è aggiunto il problema dell'ultima ora. "Per la formazione devo verificare in giornata, perché in alcuni reparti siamo davvero contati - spiega l'allenatore Gian Piero Gasperini -. Ilicic sta molto meglio, ma dovrebbe rientrare al massimo col Genoa domenica prossima. Palomino invece deve fare ancora degli accertamenti". Circa l'uomo del momento, il tecnico nerazzurro getta acqua sul fuoco: "Barrow sta dando il suo contributo al di là delle migliori aspettative, ma non possiamo nemmeno caricarlo di troppe responsabilità. Sono già tre partite di fila che ha fatto bene, il suo vantaggio è la freschezza".