Schick felice, finalmente in gol

ROMA, 21 APR - "Ho aspettato tanto tempo questo gol, ma ho sempre lavorato con la squadra sapendo che prima o poi sarebbe arrivato": così ai microfoni di Premium Sport Patrik Schick commenta la vittoria della sua Roma in casa della Spal. "Attorno a me c'è stata tanta pressione - ha aggiunto l'attaccante ceco - l'inizio di questa stagione non è stato come pensavo, complice i tanti infortuni che ho subìto, ma ora sto meglio e finalmente è arrivato il gol. I miei compagni mi hanno sempre appoggiato, in primis Dzeko che è un grande amico ed è il primo ad aver esultato per il mio gol. Non era una partita facile questa - ha proseguito Schick - faceva molto caldo, ma questa vittoria ci aiuterà in vista di Liverpool: dovremo essere cattivi come contro il Barcellona, questa è la strada. Mi manca un gol in Champions, spero di farlo presto".