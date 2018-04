Napoli in partenza, la carica dei tifosi

NAPOLI, 21 APR - Cori e incitamenti per il Napoli in partenza per Torino dove domani sera è in programma il big match della giornata di campionato contro la capolista Juventus. Circa un migliaio di tifosi ha atteso che il pullman con la squadra a bordo uscisse dallo stadio San Paolo. E altri cinquecento hanno caricato i giocatori al loro arrivo all'aeroporto di Capodichino prima di imbarcarsi per Torino. Letteralmente presa d'assedio la macchina a bordo della quale è arrivato, in maniera autonoma rispetto al resto della squadra, il tecnico Maurizio Sarri. Tanti i cori da stadio intonati.