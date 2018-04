Lopez, Cagliari dimentichi ko con Inter

CAGLIARI, 21 APR - Cagliari con sette giocatori nuovi per lo scontro salvezza di domani contro il Bologna. Caccia ai tre punti: rispetto alla gara con l'Inter sarà una rivoluzione con Ceppitelli, Faragò, Pavoletti, Cigarini, Barella e forse anche Han e Lykogiannis (si è fermato Miangue) in campo dal primo minuto. È l'ennesima partita decisiva. "Con l'Inter abbiamo giocato una brutta gara - ha detto l'allenatore del Cagliari Diego Lopez (che ha guidato il Bologna tre stagioni fa in serie B) - e abbiamo lavorato sugli errori commessi. Ma è una partita che dobbiamo lasciarci alle spalle, anche se prendere quattro gol non è piacevole e conosco bene il valore e il peso della maglia". Con il Bologna "è una partita molto importante occorrerà scendere in campo determinati e attenti, mettendo intensità fino alla fine. Il Bologna ha una classifica tranquilla, ma non credo che sottovaluteranno l'impegno. Non hanno preso punti nelle ultime due partite però se la sono giocata sempre e sono stati sconfitti solo di misura".