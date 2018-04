Ausilio, Champions? Lotta fino a ultimo

MILANO, 23 APR - "Per la Champions League sarà una battaglia fino all'ultimo minuto". Lo ribadisce il ds dell'Inter Piero Ausilio, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno. "Siamo l'Inter - sottolinea il dirigente nerazzurro - e non possiamo nasconderci. Dal punto di vista economico aiuta, dal punto di vista del prestigio è la competizione a cui dobbiamo sempre avere l'ambizione di partecipare. Ma ripeto, il futuro di Spalletti e Icardi non dipende dalla Champions". Ausilio considera "positiva" la stagione dell'Inter: "Siamo migliorati in tutti i parametri, la proiezione di punti sarà migliore del 2011. Squadre che l'anno scorso erano a 30 punti ora sono avanti di appena una lunghezza. La Champions sarebbe il coronamento del nostro percorso. Roma e Lazio stanno andando forte come noi ma abbiamo fiducia". Ausilio chiosa con una battuta: "Alla Roma auguriamo di vincere la Champions League e arrivare quinta così siamo tutti contenti".