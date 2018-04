Fabbricini, Aia?Troveremo una soluzione

ROMA, 23 APR - "Con Nicchi non c'è nessun tipo di problema, parliamo e ci confrontiamo sempre. La situazione si è un po' ingarbugliata in generale ma l'Aia lavora molto bene e sono convinto che anche lì troveremo una soluzione giusta per tutti". Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, intervenendo sulla diatriba con l'Associazione italiana arbitri a seguito delle polemiche legate alla sua probabile revoca della rappresentatività elettorale del 2% in consiglio federale. "Non ne abbiamo ancora parlato, dipende dai principi informatori", precisa Fabbricini ai microfoni Rai, prima di fare i complimenti per gli arbitraggi andati in scena nell'ultima giornata di campionato, soprattutto quello di Rocchi nel match clou tra Juventus e Napoli: "Non giudico perché bisognerebbe essere degli esperti per farlo, dico solo che mi è sembrato un arbitraggio perfetto e in linea con la designazione di Rocchi al prossimo mondiale".