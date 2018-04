Cremonese: Mandorlini nuovo tecnico

CREMONA, 24 APR - Andrea Mandorlini è il nuovo allenatore della Cremonese. L'ex Inter, che ha sostituito Attilio Tesser, è stato presentato questa mattina. 'Avevo già avuto dei contatti tanti anni fa, evidentemente Cremona era nel mio destino. Ora bisogna lavorare per uscire da questa situazione e programmare qualcosa di importante per il futuro. Ho due anni di contratto e tanta voglia di rivincita. Bisogna iniziare a lavorare sia sulle gambe che sulla testa dei ragazzi. Ho visto la Cremonese qualche partita, ma da fuori non è possibile dare un giudizio preciso. Ho avuto possibilità anche di chiudere in Serie A la stagione ma il progetto della Cremonese mi sembrava più ambizioso anche partendo da una categoria minore. Partiremo dalla gara di La Spezia dove sarà importante anche l'aspetto caratteriale visto che si tratta di una piazza molto compatta'.