Sportradar, tappa a Milanello

ROMA, 24 APR - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l'ICS, ha fatto tappa oggi a Milanello, centro sportivo del Milan, con il workshop dedicato al fenomeno del match-fixing. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar, ha spiegato agli atleti quali forme assume la frode sportiva, illustrandone rischi e conseguenze. Durante gli incontri sono stati tracciati gli identikit dei cosiddetti fixers, i criminali che agganciano i giocatori intrappolandoli nelle truffe, attraverso tecniche di adescamento che sfociano anche in ricatti e minacce pregiudicando il futuro. "Credo che la comprensione reale di questo fenomeno e una continua e costante attività formativa, rappresentino la strada più efficace per combattere e prevenire le frodi sportive - ha detto il club manager Christian Abbiati - Noi tutti dobbiamo essere i primi a trasmettere messaggi di lealtà e correttezza, perché siamo degli esempi per molti giovani".