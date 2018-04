Champions: Ramos,finale ancora in bilico

ROMA, 26 APR - "Sapevamo che avremmo sofferto nell'Allianz arena. La gente pensava che avremmo vinto 3-0, come a Torino, ma è sempre molto difficile imporsi su campi come questi e contro squadre come il Bayern. Dobbiamo guadagnarcela, la qualificazione per la finale, non abbiamo ancora fatto niente: siamo consapevoli che c'è ancora tanto da fare". Così Sergio Ramos, dopo la vittoria del Real Madrid in Germania, nell'andata della semifinale di Champions. "Lucas Vazquez e Asensio? Bisogna evidenziare il lavoro di tutti, ma principalmente di Lucas Vazquez, che si è sacrificato anche come terzino, quando Carvajal è stato costretto a lasciare il campo per infortunio - aggiunge il capitano dei 'galacticos' -. È chiaro che, quando giochi certe partite, devi dare il massimo, perché solo così si porta a casa il trofeo". Sergio Ramos, infine, dedica un pensiero a Iniesta, che sta per lasciare il Barcellona per la Cina: "Se Andres si fosse chiamato Andresinho, avrebbe vinto due Palloni d'Oro. Apprezziamo poco i talenti di casa nostra".