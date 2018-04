Inter-Juve a Orsato, Napoli a Mazzoleni

ROMA, 26 APR - Daniele Orsato della sezione di Schio è stato designato per arbitrare il big-match della 16/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, fra Inter e Juventus, in programma sabato 28 aprile nello stadio Meazza di Milano alle 20,45. Fiorentina-Napoli, di domenica 29 aprile alle 18, è stata invece affidata a Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo. Tornando a sabato, alle 18 scenderanno in campo Roma e Chievo nella sfida che verrà diretta da Giampaolo Calvarese di Teramo. Infine, domenica 29 alle 20,45, Massimiliano Irrati di Pistoia fischierà in Torino-Lazio.