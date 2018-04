Roma, preghiamo per Sean Cox

ROMA, 26 APR - "Questo per noi non è il momento di parlare di calcio. Le nostre preghiere sono per Sean Cox e per la sua famiglia". Lo fa sapere la Roma attraverso un cinguettio pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale. "La sua guarigione, e la sicurezza di tutti i tifosi che assistono a una partita di calcio, sono le uniche cose che contano adesso" aggiunge il club giallorosso a 48 ore di distanza dagli scontri avvenuti nei pressi dello stadio di Anfield prima della semifinale di Champions League col Liverpool.