Liverpool: domani vertice a Roma

ROMA, 26 APR - Domani si terrà a Roma un vertice tra Liverpool, club giallorosso, Uefa e autorità di polizia per pianificare il match di ritorno di Champions tra i due club, in programma il 2 maggio all'Olimpico. Lo fa sapere il club inglese, così da "poter fornire ai nostri tifosi in viaggio verso Roma le più complete indicazioni sulla sicurezza. Per questo abbiamo chiesto un incontro straordinario nella capitale venerdì 27. Saranno presenti Liverpool, Roma, Uefa, autorità di sicurezza italiane I funzionari del club si uniranno all'AS Roma, alla UEFA e alla polizia italiana e ai servizi di sicurezza per discutere specifiche decisioni in merito - sottolineano i Reds - Il Liverpool cercherà chiarezza su una serie di questioni relative all'operazione della giornata della partita e spera che questa riunione straordinaria fornisca le necessarie rassicurazioni e informazioni essenziali. Il club ringrazia i suoi fan per il loro costante impegno su questo tema e spererebbe di fornire un aggiornamento dettagliato dopo l'incontro".