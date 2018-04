Champions: attesi a Roma 5000 inglesi

ROMA, 26 APR - Sono circa 5mila i tifosi ospiti attesi per la semifinale di ritorno di Champions tra Roma-Liverpool in programma all'Olimpico mercoledì sera. Tra questi quasi mille dovrebbero essere ultrà e dunque considerati a rischio. Il dispositivo di sicurezza punterà a controllare le frange più violente delle tifoserie per scongiurare eventuali vendette dopo i fatti di Liverpool. In campo per garantire la sicurezza in occasione della partita all'Olimpico dovrebbero essere impiegati oltre mille agenti delle forze dell'ordine.