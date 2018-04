Malagò, Roma-Liverpool deve andare bene

ROMA, 26 APR - "Preoccupato per la gara di ritorno? Non sono preoccupato, sono arrabbiato. La gara di ritorno deve andare per forza bene, perché altrimenti c'è il rischio di sanzioni per il club". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo gli incidenti di Liverpool. In vista del tavolo tecnico di domani, il numero uno dello sport italiano precisa: "Presumo che sotto l'aspetto della prevenzione sarà fatto il massimo - ha chiarito in conferenza stampa - Le persone sono estremamente competenti e di esperienza. C'è chi mi dice che a Liverpool non è stato fatto ugualmente bene, ma questo non lo so e comunque non cambia niente. La Roma ha perso 5-2 era una semifinale di Champions - ha concluso - ma se avesse fatto un risultato migliore tutto questo sarebbe stato fortissimamente inquinato da queste notizie. Questo non è più possibile".