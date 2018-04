Inter-Juve: Moratti, nessuna favorita

MILANO, 27 APR - ''Inter e Juventus sono due squadre che hanno tante motivazioni per fare bene, l'Inter è obbligata a fare bene. Ma nessuna delle due è favorita''. L'ex patron nerazzurro Massimo Moratti gioca in anticipo Inter-Juventus di domani sera e si augura che Icardi possa confermarsi ''decisivo'' contro i bianconeri: ''Icardi potrebbe essere l'uomo decisivo? Di solito contro la Juventus è lui, speriamo''. Icardi nelle 10 partite giocate in Serie A contro la Juventus ha segnato 7 reti, fornendo anche due assist.