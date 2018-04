Donadoni, niente sconti al Milan

BOLOGNA, 28 APR - Roberto Donadoni prova a offrire stimoli a un Bologna che, 11/o in classifica, sulla carta ha poco da chiedere al finale di campionato. "Saremo ago della bilancia nella lotta per Europa League e lo scudetto - dichiara alla vigilia il tecnico rossoblù - e questo è stimolante, è una chance, anche perché conquistare i tre punti ci consentirebbe già di migliorare il bottino della scorsa stagione e per noi è un obbligo fare meglio. Dobbiamo affrontare questa ultime quattro sfide al meglio". Non ci sarà Mattia Destro, ancora ai box per problemi al ginocchio Soprattutto niente sconti al Milan di Gattuso. "Il Milan si è adeguato al carattere e ai concetti del suo allenatore - conclude Donadoni -. Non è stato molto continuo nell'ultimo periodo ma sono cose che ci possono stare, ma basta poco a far pendere l'ago della bilancia: non dovremo sbagliare l'interpretazione della partita".