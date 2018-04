Mazzarri,arriviamo più in alto possibile

TORINO, 28 APR - Quattro partite e 12 punti in palio per "arrivare il più in alto possibile". La qualificazione all'Europa League è un miraggio ma Walter Mazzarri non fa sconti al Torino. "Voglio arrivare il più in alto possibile, per cui ogni partita va fatta al massimo", dice il tecnico alla vigilia della sfida casalinga contro la Lazio. "Obiettivi ne abbiamo, i giocatori sanno che la società sta programmando il futuro - sottolinea - e che, quindi, si giocano la riconferma" La Lazio dell'ex Immobile punta alla Champions League e Mazzarri chiede a Belotti e compagni "una partita fatta al massimo", alla vigilia del 4 maggio, anniversario del Grande Torino. "E' una settimana carica di emozioni e stare in questa società significa anche questo", sottolinea il tecnico granata, che salirà per la prima volta con la squadra a Superga per commemorare Valentino Mazzola e compagni. Squalificato Ansaldi, e con Obi ancora fuori, il tecnico recupera Iago Falque, almeno per la panchina, dove dovrebbe tornare a accomodarsi anche Niang.