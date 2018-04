Celtic domina derby, Rangers su Gerrard

GLASGOW, 29 APR - Steven Gerrard è sul punto di diventare il nuovo tecnico dei Rangers Glasgow, dopo la rovinosa sconfitta di oggi, 0-5, nel derby contro il Celtic, che grazie a questo successo ha conquistato il suo settimo titolo nazionale consecutivo. L'Old Firm, che è una delle stracittadine più sentite del mondo, anche per motivi non calcistici (cattolici contro protestanti), ha visto i biancoverdi di Brendan Rodgers padroni del campo e a segno due volte con Edouard, e con Forrest, Rogic e McGregor. Alla partita ha assistito in tribuna il 37enne ex capitano del Liverpool Steven Gerrard, che ha giocato con la maglia dei Reds per 19 anni, fino al 2015, prima di vivere l'esperienza Usa nel LA Galaxy. Il 114 volte nazionale inglese attualmente ricopre l'incarico di responsabile delle giovanili del Liverpool, ma voci insistenti lo danno in arrivo sulla panchina dei Rangers, per la prima esperienza da manager, dove prenderebbe il posto del 43enne Graeme Murty, subentrato in ottobre al portoghese Pedro Caixinha.