Samp: Giampaolo, vinta partita pesante

GENOVA, 29 APR - Una vittoria per continuare a inseguire il sogno europeo, quella conquistata sul Cagliari dalla Sampdoria al Ferraris. "Oggi non è stato tutto facile - ha spiegato Marco Giampaolo - anzi. Per noi quella di oggi era una partita pesante, perché dovevamo vincere. Però, la squadra è stata brava nel primo tempo che abbiamo giocato con grande intensità e con ottima personalità. Nel momento in cui l'arbitro ha fischiato la squadra era predisposta per poter vincere la partita". "No, oggi non era facile - ha ribadito Giampaolo - anche se si è messa su un certo binario subito. Siamo stati attenti per tutto il primo tempo, mentre nel secondo abbiamo gestito. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo potevamo gestire meglio. Lunga attesa per il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, rimasto quasi un'ora dalla fine della partita nello spogliatoio. "Abbiamo fatto un brutto primo tempo - ha detto Lopez -. Brutta prestazione. Dopo un primo tempo così diventa difficile dare una spiegazione. Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi".