Toro: Mazzarri, perso con i più in forma

ROMA, 29 APR - "Torino demotivato? Non credo, anche per quello che ci eravamo detti nello spogliatoio. La Lazio in questo momento è la squadra più in forma di tutte: sta benissimo e bisogna riconoscerlo. Noi abbiamo problemi di brillantezza e questo non va tanto bene dopo una settimana di lavoro. Quando si gioca a specchio bisogna vincere i duelli individuali e lì è uscita la qualità della Lazio". Così Walter Mazzarri spiega, a Premium, il ko del Torino in casa contro la Lazio. "Siamo in emergenza fisica - ha aggiunto l'allenatore dei granata - molti giocatori sono meno brillanti e si fa fatica. Avremmo anche potuto non prendere il gol, perché sull'azione precedente al calcio d'angolo c'è fallo su Rincon, che viene portato via come un sacco, ma queste sono piccolezze. La Lazio ha meritato di vincere. Europa League sfumata matematicamente? Io quando sono arrivato non ho mai detto che l'obiettivo era l'Europa League. Questo obiettivo era stato fissato in estate". "Con la dirigenza - sottolinea - abbiamo fatto altri discorsi".