Antonello, Inter non avrà cali tensione

MILANO, 30 APR - "Non ci sarà alcun calo di tensione. I ragazzi hanno dimostrato sul campo quello che sanno fare. Sono dei grandi professionisti, ci aspettiamo una pronta reazione. L'obiettivo rimane immutato e lo dimostreremo domenica prossima contro l'Udinese": lo dice l'ad nerazzurro Alessandro Antonello a Inter Tv, ribadendo che la Champions resta l'obiettivo da raggiungere. La sconfitta contro la Juventus non cambia nulla nella corsa per l'Europa e le polemiche per l'arbitraggio di Orsato non distrarranno la squadra. Antonello ringrazia anche gli ottantamila di San Siro: "Il nostro pubblico e' stato eccezionale, ci ha sostenuto dall'inizio alla fine".