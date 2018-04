Roma-Liverpool, al via piano sicurezza

ROMA, 30 APR - Scatta domani il piano sicurezza per la semifinale di ritorno della Champions League Roma-Liverpool. Bonifiche nell'area dello stadio e controlli anche nel centro della città. Realizzata una brochure in lingua inglese per i tifosi ospiti in arrivo in città. Nel volantino si danno indicazioni su come arrivare a piazzale delle Canestre, punto di concentramento da cui saranno accompagnati all'Olimpico, sul numero unico di emergenza, ma vengono anche invitati a 'socializzare' a Campo de' Fiori e a privilegiare come stazione di arrivo quella di Termini. Tutte le misure di sicurezza verranno messe a punto nel pomeriggio in un tavolo tecnico in Questura.