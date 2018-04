Anche Lampard a partita addio Pirlo

MILANO, 30 APR - Sarà un centrocampo stellare quello convocato da Andrea Pirlo per la ''Notte del Maestro'', la sua partita d'addio in programma lunedì 21 maggio alle ore 20.30 a San Siro. Scenderanno, tra gli altri, in campo sia leggende del passato, come Frank Lampard, Manuel Rui Costa, Clarence Seedorf, Demetrio Albertini e Leonardo, sia campioni del presente, come Claudio Marchisio e Marco Verratti. Loro si aggiungono agli eroi del Mondiale 2006. Saranno quindi convocati da Pirlo (in rigoroso ordine alfabetico) Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Roberto Baronio, Cristian Brocchi, Mauro German Camoranesi, Daniele De Rossi, Alessandro Diamanti, Aimo Diana, Gennaro Gattuso, Frank Lampard, Leonardo, Claudio Marchisio, Simone Pepe, Simone Perrotta, Manuel Rui Costa, Clarence Seedorf e Marco Verratti. Saranno annunciati la prossima settimana, invece, attaccanti e allenatori che completeranno le rose.