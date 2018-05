Liverpool: Klopp, difficile rimonta Roma

ROMA, 1 MAG - "Meritiamo di essere qui, anche la Roma ha fatto benissimo: siamo due squadre che si rispettano, ma noi abbiamo il sogno di raggiungere la finale. E' difficile giocare contro di noi: dopo il 5-2 ad Anfield qualcuno era deluso come se avessimo perso, potevamo segnare molto di più. La Roma deve vincere 3-0, possibile, ma sarà molto difficile". Jurgen Klopp mostra sicurezza alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions. "Non vediamo l'ora di giocare - sottolinea il tecnico del Liverpool - Giochiamo in un magnifico stadio e siamo qui per scrivere una nuova pagina di storia, senza pensare troppo al passato: non carichiamo oltre il necessario questo match. Contro di noi è difficile giocare e questo è bene ricordarlo. Cercheremo di sfruttare i loro errori, perché sono loro che devono vincere e correre dei rischi. All'andata abbiamo segnato 5 gol ne potevamo fare anche sette. Salah? E' maturato, è cresciuto ed è diventato il calciatore che è: siamo fortunati ad averlo, non gli ho insegnato io a fare gol".