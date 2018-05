Real Madrid, festa e critiche in Spagna

ROMA, 2 MAG - Entusiasmo e anche critiche in Spagna dopo Real Madrid-Bayern finita 2-2, che manda gli spagnoli in finale di Champions. Marca titola "Il Real alla finale di Kiev" e, sotto una foto dei giocatori in festa, la scritta: "verso la 13ma" (Coppa, dopo le 12 già conquistate). Di tono opposto 'Sport' che scrive "Così si qualifica il Madrid: con un rigore negato e un regalo del Bayern". A centro pagina le foto del fallo di Marcelo e lo svarione del portiere Ulreich. 'Mundo Deportivo' gioca di rimandi: "un clasico", con la foto del rigore non sanzionato dall'arbitro Cakir. Poi nel sommario: "il Real cerca il suo 3/o titolo di fila a Kiev dopo aver eliminato il Bayern nel più tipico stile blanco. Clamoroso mancato rigore, papera epica di Ulreich e Keilor salvavita fino alla fine". L'altro quotidiano sportivo As: "A Kiev" titola e aggiunge: "Per il Real 3/a finale di fila". E poi: "Bayern scatenato al Bernabeu: 22 tiri in porta, 11 corner e il 60% di possesso palla". Non una parola sul mancato rigore per i tedeschi.