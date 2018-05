Cagliari blinda Lopez, squadra in ritiro

CAGLIARI, 2 MAG - Sconcertati dalla prestazione con la Samp. Poi diverse ore di riflessione per decidere che cosa fare: valutate, in un confronto a due col presidente Tommaso Giulini, tutte le possibilità, ma nessun contatto con altri allenatori. Poi la chiamata al tecnico: "Lopez, te la senti di continuare tu?". E la risposta è stata: sì. È il sintetico riassunto di quanto successo in casa Cagliari dopo la disfatta di Genova nelle parole del nuovo direttore sportivo Marcello Carli. E ora tutti in ritiro in vista del quasi testa coda di domenica tra rossoblù e Roma. "Nessuna confusione soltanto lo choc per la partita e le inevitabili riflessioni con il presidente del dopo gara - spiega il ds - Che sono arrivate a una conclusione: Lopez è l'uomo giusto per le prossime tre partite. Quando l'ho chiamato ho sentito in lui una grande forza e determinazione. Ci giochiamo tutto e ci prendiamo come gruppo, società, giocatori e allenatore, tutte le responsabilità: dobbiamo venirne fuori insieme".