Milan, al via assemblea azionisti

MILANO, 2 MAG - Ha preso il via l'assemblea straordinaria degli azionisti del Milan, che ha all'ordine del giorno fra l'altro la modifica del regolamento di uno dei due bond sottoscritti da Elliott, quello da circa 50 milioni di euro, con lo spostamento da ottobre 2018 a giugno 2019 del termine per la restituzione di una tranche da una decina di milioni. Alla riunione, in corso a Casa Milan, partecipa anche l'ad rossonero, Marco Fassone. All'ordine del giorno, fra l'altro, ci sono anche modifiche statutarie, fra cui quella per "eliminare l'indicazione del valore nominale espresso delle azioni".